Максим Артамонов В Пермском крае «Ласточки» перевезли почти 4 млн человек Сейчас в регионе курсируют 11 таких электропоездов Поделиться Твитнуть

Электропоезд ЭС1 «Ласточка»

«Википедия»

Сегодня, 1 ноября, исполнилось четыре года с момента запуска в Пермском регионе СвЖД пригородных электропоездов «Ласточка». За это время скоростные электрички перевезли 3,9 млн человек, сообщили в пресс-службе РЖД.

Впервые составы «Ласточек» начали курсировать в Прикамье 1 ноября 2018 года на направлениях Пермь II — Кунгур и Пермь II — Верещагино. В 2019 году по просьбам пассажиров маршрут Пермь II — Кунгур был продлён до Кишерти. С 1 сентября 2020 года электропоезд курсирует между Пермью и Краснокамском, а с 20 января 2022 года — между Пермью и Чусовым.

С 30 апреля этого года в Пермской городской агломерации СвЖД запустила «Ласточки» по кольцевому маршруту, который связывает левый и правый берега Камы.

Сейчас в Пермском крае курсируют 11 электропоездов «Ласточка», ежедневно они совершают свыше 50 рейсов. Перевозки осуществляет АО «Пермская пригородная компания» (ППК).

Расписание на пригородные электропоезда можно узнать в кассах, терминалах самообслуживания и на сайте Пермской пригородной компании, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.