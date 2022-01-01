Октябрь в Перми стал самым тёплым за десять лет Осадков выпало меньше нормы Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Перми средняя температура воздуха за октябрь составила +5˚ при норме +3,3˚. Таким образом, второй осенний месяц в краевом центре стал самым тёплым за десять лет, а точнее с 2012 года, когда среднемесячная температура октября достигла +5,4˚. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Нынешний октябрь отличался стабильным характером погоды и отсутствием существенных колебаний температуры воздуха. Минимум в октябре в Перми (-4˚) оказался выше, чем в сентябре (-4,3˚). Максимум был зафиксирован 4 октября, тогда температура повышалась до +19˚. Теплее обычного было первые две декады, с 21 октября температура уже соответствовала климатической норме.

Количество осадков на большей части края оказалось в пределах 70-90% от нормы. Причём наиболее значительные осадки прошли 28-31 октября и в некоторых территориях уже в виде снега. Так, в Губахе после сильного снегопада установился снежный покров высотой до 24 см, в Бисере — до 22 см.

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