В Перми осуждены мошенники, похитившие у пенсионеров более полмиллиона рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Дзержинском районном суде Перми рассмотрено уголовное дело в отношении четырёх жителей Перми. Они признаны виновными в совершении 18 преступлений против пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Следствием установлено, что с марта по ноябрь 2021 года злоумышленники, объединившись в преступную группу, похитили у пенсионеров свыше 500 тыс. руб.

Они под различными предлогами якобы предоставления услуг по проверке вентиляции, газового оборудования, санобработке помещений и пр. проникали в квартиры престарелых и пока один отвлекал хозяев, другие похищали всё самое ценное.

Суд приговорил виновных к наказаниям от 3 до 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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