В Пермском каре по факту гибели на пожаре трёх человек возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

По факту гибели на пожаре в Березниках двух мужчин и женщины следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщили в пресс-службе ведомства.

В комитете рассказали, что пожар вспыхнул в утреннее время 31 октября в нежилом здании на ул. Сухановской. После тушения пожара были обнаружены тела погибших — все пострадавшие без определенного места жительства.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, назначены и проводятся судебные экспертизы для установления причин смерти людей и самого пожара.

По предварительным данным возгорание случилось из-за неосторожного обращения с электроприборами.

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