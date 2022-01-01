Максим Артамонов В Пермском крае уничтожили одну тонну заражённых свежих огурцов Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Пермскому краю

В октябре Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю изъяло одну тонну свежих огурцов, поступивших на территорию Прикамья из Республики Татарстан. Они были заражены, сообщают в пресс-службе Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства осмотрели продукцию, отобрали образцы и направили их в аккредитованную лабораторию для проверки на карантинные объекты. По данным лабораторной экспертизы, при проведении энтомологического исследования в огурцах выявлен карантинный организм – западный цветочный (калифорнийский) трипс.

В связи с этим ведомство предписало собственнику устранить нарушения, а 27 октября заражённые огурцы были уничтожены на полигоне ТБО.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) — опасное (особенно для декоративных культур) насекомое, которое поражает не только листья и стебли, но и почву. В России этот вид насекомых включен в перечень карантинных объектов.

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