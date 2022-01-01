Работы по благоустройству территории Пермской краевой больницы завершат в ноябре На эти цели направлено свыше 88 млн руб. Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал ход благоустройства территории Пермской краевой клинической больницы (ПККБ) и осмотрел обновленные фасады корпусов медучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Глава региона отметил, что если обновление оборудования, ремонт кабинетов и отделений здесь проводится регулярно, то внешнему облику долгое время не уделялось должность внимания.

«Решили комплексно подойти к изменениям в главном медучреждения края», — написал в своём тг-канале губернатор.

Главврач ПККБ Анатолий Касатов рассказал, что благоустройство территории ПККБ началось в конце июля и уже близится к завершению. Подрядчик заменил асфальтовое покрытие и бордюрный камень, проведено озеленение. Сейчас ведутся работы по установке нового ограждения (оно будет сделано в стиле исторического забора 1933 года). Впереди замена освещения и установка скамеек и урн.

В пресс-службе напомнили, что на благоустройство из регионального бюджета направлено 88 млн руб., оно ведётся в рамках региональной программы «Качественное здравоохранение». Работы должны завершиться до конца ноября.

Кроме того, продолжаются работы по обновлению фасадов. Так, на ремонт фасада корпуса по ул. Пушкина, 85 (располагаются отделения гинекологии и гемодиализа) на 2022 и 2023 годы в краевом бюджете предусмотрено 61,1 млн руб.

Этой осенью подрядчики приступят к ремонту зданий больницы по адресам ул. Куйбышева, 43 и двух корпусов на ул. Луначарского, 95. Работы завершатся также в 2023 году. На обновление этих объектов в бюджете Пермского края на следующий год предусмотрено свыше 62,8 млн руб.

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