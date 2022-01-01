В Перми на этой неделе будут работать два пункта вакцинации Доступны прививки от гриппа, COVID-19 и пневмококковой инфекции Поделиться Твитнуть

В минздраве Прикамья рассказали, где на этой неделе в краевом центре заработают передвижные пункты вакцинации.

Так, с 1 по 5 ноября прививки от гриппа, COVID-19 и пневмококковой инфекции можно будет сделать в ТРК «Планета» (ш. Космонавтов, 162б, 1-й этаж). С 1 по 4 ноября пункт работает с 16.00 до 20.00; 5 ноября - с 12.00 до 16.00.

С 3 по 5 ноября те же виды прививок можно сделать в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13, 2-я очередь, 2-й этаж, рядом с магазином Befree). Режим работы пункта 3-4 ноября - с 15.00 до 19.00; 5 ноября - с 11.00 до 15.00.

Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. При обращении в мобильный пункт при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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