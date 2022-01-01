Анна Брюханова Аниматоры Перми теряют деньги из-за депрессивных настроений в обществе Но по сравнению с ковидным затишьем есть позитивные сдвиги Поделиться Твитнуть

В России в этом году заметили потерю интереса к Хэллоуину. По данным издания «Коммерсант», количество тематических мероприятий сократилось на 20%, отмечается падении продаж карнавальных аксессуаров и украшений. Снижение показателей объясняют негативным фоном, связанным с СВО и частичной мобилизацией, а также уходом заграничных брендов.

В Перми тоже заметили влияние внешних факторов на интерес к «импортному» празднику. Так, в компании «AnimaPerm», которая предоставляет услуги аниматоров, констатировали, что заказов на Хэллоуин стало меньше, и связывают это с депрессивными настроениями в обществе.

Впрочем, другие представители «развлекательного» бизнеса отмечают противоположную тенденцию, особенно среди молодёжи. После двух ковидных лет и ограничений на массовые мероприятия люди соскучились по праздникам.

Так, в активити-парке «Акула» впервые провели ночной тематический квест по мотивам Хэллоуина. Как пояснила управляющая парка Татьяна Селезнёва, запрос поступил именно от клиентов.

— Студенты часто интересуются подобными мероприятиями. И тематика Хэллоуина наиболее интересна, поскольку молодые люди любят переодеваться и наносить аквагрим, — отмечает управляющая.

Мероприятие посетило порядка 50 человек, организаторы планируют сделать ночные квесты постоянной практикой.

Корпоративы в честь Хэллоуина специально организуют не часто. Тем не менее в агентстве «Рыжая ворона» нынче впервые за несколько лет отработали заказ на данное мероприятие. Клиентами стали представители бизнес-аудитории.

Спрос на товары для «страшного» праздника вырос к прошлому году. Об этом рассказала директор магазина «Дом праздника» Татьяна Красильникова. Она считает, что это связано с тем, что люди стали чаще отмечать Хэллоуин дома. А тенденция праздновать в клубах ушла.

— В последние годы это становится семейной традицией. У детей 10-11 лет нет страхов, им просто весело. Процесс подготовки становится похожим на Новый год. Нужно выбрать костюм, купить сладости, придумать конкурсы, — рассказывает директор.

По словам Татьяны Красильниковой, некоторые клиенты видят в празднике возможность познакомиться с другой культурой.

— Недавний случай — приходили пожилая женщина с внуком и приобрели украшения к Хэллоуину. Они рассказали, что празднуют его ежегодно: украшают дом, устраивают вечеринку для всей семьи. Женщина рассказала, что через праздники они знакомят детей с культурой других стран. В сентябре они встретили еврейский Новый год.

Татьяна Касильникова отметила, что наибольшей популярностью пользуются «нестрашные» товары: рожки чёртика и костюм ведьмы для девочек. Из украшений — гирлянды, летучие мыши, призраки.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на эзотерическую мастерскую «Две метлы» было совершено нападение. Там планировали провести «Фестиваль магии». По просьбе жителей отменили праздник «Кошмариум» в Парке Горького. Оба события были приурочены к празднованию Хэллоуина.

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