Пермский край занимает второе место в России по количеству исполненных заявок по догазификации Поделиться Твитнуть

В части реализации федеральной программы догазификации Прикамье занимает второе место в России по количеству исполненных заявок после Московской области. Об этом заявили в краевом Министерстве ЖКХ.

«Мы набрали хороший темп, будем придерживаться его и дальше, чтобы сохранить лидирующие позиции по газификации региона», — отметил зампред краевого правительства Андрей Кокорев.

По данным ведомства, в муниципалитетах региона заключено свыше 33,8 тыс. договоров с жителями.

В их числе — жители с. Тихановка Кунгурского округа, где завершено строительство распределительных сетей протяжённостью в 2 км. Таким образом, обеспечена техническая возможность для подключения к природному газу более 50 домовладений.

По информации АО «Газпром газораспределение Пермь», с жителями села уже заключено 42 договора на догазификацию, 11 домовладений готовы к приёму газа.

«Эта территория — один из ярких и показательных примеров по исполнению президентской программы, а также совместной и слаженной работы, от правительства и газовой компании до жителей. Уже заключено более 80% договоров о потенциально возможных подключениях», — сказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что газификация позволяет существенно повышать комфорт проживания в территориях Прикамья.

«Регион стремится увеличивать темпы газификации, готов к расширению программы. Например, мы решили, что газопроводы должны строиться до фасада дома, чтобы жители не думали, как завести газ в дом, а устанавливали оборудование и начинали им пользоваться. Самое важное, чтобы он появился на конфорке и в котле — это реальный результат программы», — подчеркивал Дмитрий Махонин.

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