Максим Артамонов В Перми в начале ноября ожидается масштабное отключение воды Воды не будет 1, 2, 7 и 8 ноября Поделиться Твитнуть

В начале ноября сразу в нескольких районах города ожидается масштабное отключение холодной воды. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на компанию «Новогор-Прикамье».

В первый день ноября с 9:00 до 19:00 отключение запланировано в домах по следующим адресам:

— ул. Барнаульская, 7, 9, 9а, 10, 20;

— ул. Вильямса, 1, 2а, 2б, 3а, 3б, 5-13 (нечётные), 17-27 (нечётные);

— ул. Карбышева, 47б;

— ул. Писарева, 10а.





На следующий день, 2 ноября, с 9:00 до 19:00 воды не будет в домах по ул. Луговского, 3, 134, 136 и Репина, 74а и 76.





С 9 часов 7 ноября на сутки воду отключат в домах по ул. Вавилова, 9, 11 и Малкова, 8, 10, 14 и 16.





Кроме того, 8 ноября с 10:00 до 13:00 отключат воду по адресам:

— ул. 4 Пятилетки, 2, 2а, 6;

— ул. Ардатовская, 2, 14, 32, 36-40 (чётные);

— ул. Ардатовская 2-я, 45;

— пер. Бетонный, 2, 3, 5;

— ул. Хмельницкого, 1, 2а, 3, 7, 9, 11-13, 21-25, 27, 29, 30-32, 35-37, 39, 42, 52а, 54, 56-58, 58б, 80, 82а;

— ул. Дубовская, 11, 12, 12а;

— ул. Ильменская, 5;

— ул. Ласьвинская, 38, 39-47 (нечётные), 48, 49, 51, 52-76 (чётные), 76а, 80, 88, 98, 98д, 98к, 102, 106, 110;

— ул. Лужская, 8-11, 13-16;

— ул. Миргородская, 1, 17, 42;

— ул. Новоржевская, 1-13 (нечётные), 30, 32, 36-44 (чётные), 45, 46;

— ул. Онежская, 5-8, 13;

— ул. Онежская 2-я, 1;

— ул. Охотников, 1а, 3, 8, 12, 12а, 17, 19, 22, 25-28, 31, 32, 34;

— ул. Очаковская, 1;

— ул. Петрозаводская, 8, 10;

— ул. Победы, 20, 20а, 25-41 (нечётные), 46;

— ул. Полтавская, 1, 2, 3а, 7, 8, 10, 11, 33;

— ул. Полтавская 2-я, 3;

— ул. Рощинская, 1, 4-8 (чётные);

— ул. Саянская, 3-9 (нечётные);

— ул. Сивашская, 1, 6, 7, 9, 14, 14а, 15;

— ул. Хвойная, 3, 3а, 10-14 (чётные);

— ул. Химградская, 1, 3, 9, 11, 19, 21, 37-51 (нечётные);

— ул. Чебоксарская, 1, 3, 10, 12, 16, 27, 29, 31, 31а;

— ул. Чебоксарская 2-я, 3;

— ул. Чебоксарская 3-я, 1;

— ул. Черноярская, 3;

— ул. Чугуевская, 1;

— ул. Щигровская, 4, 4а, 6, 10, 13, 18а;

— ул. Ядринская, 18;

— ул. Яранская, 2, 4, 8, 10, 11.





Коммунальный оператор рекомендует жителям Перми на время отключения сделать необходимые запасы воды.

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