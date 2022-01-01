В первую неделю ноября в Пермском крае ожидается тёплая погода А осадков может выпасть в два раза больше нормы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Пермском крае в течение всей недели с 31 октября по 6 ноября ожидается тёплая неделя. Температура воздуха будет выше нормы на 1-2 градуса. При этом норма осадков может быть превышена в полтора, а по югу — в два раза. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на авторов проекта «Метеоролог и я».

Осадки ожидаются каждый день: в южных и центральных регионах преимущественно в виде дождя, на севере и востоке — в виде мокрого снега.

Температура воздуха днём в понедельник и вторник может подняться до +5 градусов. В среду максимальная температура не превысит +4 градусов, в четверг и пятницу будет до +2.

По предварительным прогнозам, в выходные сохранится облачная погода с небольшими осадками. Температура воздуха днём -4…+1 градуса.

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