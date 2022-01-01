Бывшее юрлицо Пермского хладокомбината «Созвездие» могут признать банкротом Соотвествующее заявление подано в Арбитражный суд Поделиться Твитнуть

В картотеке Арбитражного суда Пермского края опубликовано заявление Елены Селюковой о признании АО «Пермский хладокомбинат «Созвездие» банкротом. Документ был подан 26 октября, но к производству пока не принят.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», по данным портала «Федресурс», о своём желании обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО кредитор акционерного общества Елена Селюкова сообщила 12 октября. Сумма её требований неизвестна.

Напомним, хладокомбинат «Созвездие» входит в состав ОАО «Милком» холдинга «Комос Групп». В 2018 году правительство Пермского края и «Милком» заключили специнвестконтракт, предусматривающий строительство на базе хладокомбината фабрики по выпуску мороженого. Сейчас работу предприятия контролирует филиал компании, а АО «Пермский хладокомбинат «Созвездие» производством не управляет. С 28 июля АО находится в стадии ликвидации.

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