Максим Артамонов Около четверти молодых пермяков готовы уехать в другой город Среди причин переезда названы стремление к более высокому доходу, карьерные перспективы и желание качественного досуга Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Возможность переезда в другой город рассматривают 24,1% молодых пермяков. Не планируют уезжать из Перми 67%. Такие данные содержатся в исследовании Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета по поводу отношения молодёжи к условиям своего проживания и самореализации в Перми.

В исследовании говорится, что основным городом для миграции пермяки считают Санкт-Петербург. Его назвали большинство респондентов — 22%. Далее идёт Москва (17,9%), а также иные крупные российские, например, Казань, Екатеринбург, города Юга России (15,8%).

Среди причин возможного переезда, которые называли молодые пермяки, указаны стремление к более высокому доходу, карьерные перспективы и желание «более качественно проводить свободное время».

Исследование проводилось в мае. В опросе приняли участие 1280 школьников, студентов и работающей молодёжи.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.