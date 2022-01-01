Андрей Стрельцов «Амкар» одержал победу над ФК «Челябинск» В ворота гостей в этой встрече было назначено два пенальти Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В очередном матче Первенства России по футболу во второй лиге «Амкар» на домашнем стадионе сыграл с футболистами из Челябинска. Пермский клуб добился победы с минимальным со счётом 1-0.

Этот гол с 11-ти метрового удара отправил в сетку гостей Евгений Тюкалов. Произошло это во втором тайме. На последней минуте матче в ворота «Челябинска» был назначен ещё один пенальти, но на этот раз гостей выручил вратарь.

Теперь «Амкар» ждёт поездка в Оренбург. Она состоится 6 ноября.

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