Максим Артамонов В Горнозаводске отремонтированы исторические памятники времен Гражданской войны Местная администрация сделала это только после вмешательства прокуратуры Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик ЮНАРМИЯ | Горнозаводский район

Прокуратура Горнозаводского района Пермского края в конце 2021 года проверила деятельность местной администрации. Проверка касалась благоустройства исторических территорий и увековечения памяти погибших в Гражданскую войну красноармейцев. Прокуратура подала иск в суд и обязала чиновников отремонтировать памятные места. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Выяснилось, что два исторических памятника, расположенные в рабочем посёлке Кусье-Александровский Горнозаводского городского округа, находились в ненадлежащем состоянии.

Речь идёт о братских могилах красногвардейцев Кусьинского отряда, погибших от рук колчаковцев в январе 1919 года, и бойцов Красной Армии 21-го Мусульманского полка, погибшхм в бою с Колчаком. На территории этих памятников имелись многочисленные разрушения фасадов и прилегающих ограждений, требовалась реконструкция и восстановление части элементов сооружений.

На первой братской могиле обелиск был установлен в 1958 году, на второй — в 1954-м.

Памятники состоят на балансе администрации Горнозаводского городского округа, но чиновники долгие годы не принимали мер по благоустройству этих мест.

По итогам проверки прокурор направил в суд исковое заявление. Управление культуры, спорта и работы с молодёжью администрации Горнозваводска должно отремонтировать сооружения. Администрацию округа обязали выделить деньги на проведение работ. По решению Чусовского городского суда Пермского края требования прокурора были удовлетворены в полном объёме.

В местном бюджете были заложены средства для ремонта и благоустройства исторических мест. Администрация заключила соответствующие муниципальные контракты. Оба памятника отремонтированы.

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