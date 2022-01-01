Андрей Стрельцов «Молот» готов вернуть в Пермь известных братьев Ушениных Ради этого расторгнуты контракты с опытными игроками команды Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пресс-служба хоккейного клуба «Молот» сообщила об изменении состава. Команду покинули нападающие Денис Цыганов, Сергей Одиноков и Максим Зюзякин. Контракты расторгнуты по обоюдному согласию сторон. Цыганов и Зюзякин были опытными игроками основного состава.

По не подтверждённой пока руководством «Молота» информации, к пермской команде в ближайшее время могут присоединиться братья Ушенины - 30-летние Владислав и Вячеслав, воспитанники пермского хоккея. Долгое время они выступали в клубах КХЛ.

Отметим, что по возрастному регламенту лиги в команде не может находиться больше пяти человек, которым 29 лет и больше.

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