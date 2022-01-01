Максим Артамонов В Пермском крае за сутки от коронавируса умерли трое человек Выздоровело 144 человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За последние сутки в Пермском крае выявлено 218 новых случаев коронавируса. За это время от ковида скончались трое человек. Выздоровело за сутки 144 человека. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

Последние несколько дней количество скончавшихся от коронавируса держится на уровне трёх-пяти человек в сутки.

Всего с начала пандемии в Пермском крае было зарегистрировано 444 023 случая ковида. Умерли 9056 чел.

По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает пятое место среди субъектов РФ и второе — в Приволжском федеральном округе.

В структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора за последние три месяца преобладает разновидность коронавируса «омикрон».

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