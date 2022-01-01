Максим Артамонов В Пермском крае задержаны двое подростков, которые грабили школьников Они похитили куртку и два мобильных телефона на 50 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

СУ СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении 16-летнего и 18-летнего жителей Соликамска, подозреваемых в грабеже (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Об этом сообщается в telegram-канале краевого следкома.

Как установило следствие, 6 октября этого года 16-летний молодой человек, угрожая применить насилие, отобрал у школьника куртку. В тот же день подозреваемый вместе со своим 18-летним приятелем отобрал у двух школьников мобильные телефоны.

Общий ущерб составил более 50 тыс. рублей.

Сейчас ведомство проводит комплекс следственных действий, идёт сбор и закрепление доказательственной базы.

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