Максим Артамонов В Пермском крае Роспотребнадзор оштрафовал детские сады на 1,9 млн рублей Вынесено 175 постановлений в отношении должностных и юридических лиц Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

За девять месяцев с начала этого года Роспотребнадзор по Пермскому краю провёл 150 мероприятий по контролю и 30 профилактических визитов в детских садах региона. Чиновники проверяли условия воспитания, обучения, питания, развития и оздоровления детей. Общая сумма штрафов за нарушения в дошкольных учреждениях составила более 1,9 млн руб., сообщили в пресс-службе ведомства.

Все мероприятия были проведены с применением лабораторных и инструментальных методов исследования. Ведомство проверило качество готовых блюд и пищевых продуктов на предмет их безопасности и соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза, санитарно-противоэпидемический режим на пищеблоках и в группах. Также Роспотребнадзор провёл инструментальный контроль параметров микроклимата и освещённости.

По всем выявленным нарушениям в отношении должностных и юридических лиц вынесено 175 постановлений о штрафах на сумму более 1,9 млн руб.

На сегодня под контролем ведомства находится 1174 объекта дошкольного образования. Их посещают более 140 тыс. детей.

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