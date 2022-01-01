Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Звёздного Он ушёл добровольцем и был командиром танка Поделиться Твитнуть

Во время спецоперации на территории Украины погиб житель ЗАТО Звёздный Сергей Чечкин. Как сообщил глава городского округа Александр Швецов в социальных сетях, 11 октября командир танка Сергей Чечкин погиб при выполнении боевых задач. Где именно и как, власти не уточняют.

Сергей Чечкин отправился на спецоперацию добровольцем — он заключил краткосрочный контракт и служил в звании ефрейтора, был командиром танка.

В связи с гибелью военнослужащего глава Звёздного Александр Швецов отменил городской концерт, посвящённый Дню народного единства.

Чиновники также рекомендовали организациям отменить все развлекательные и увеселительные мероприятия.

Власти не разглашают количество погибших военнослужащих из Пермского края, которые участвовали в спецоперации. Известны лишь официальные данные по всем убитым в зоне боевых действий на территории Украины с 24 февраля.

По данным минобороны на 21 сентября, потери российской армии составили 5937 человек, а со стороны украинских военных — 61 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными.

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