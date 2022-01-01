Елена Синица
В Пермском крае от коронавируса скончались еще три жителя
Выздоровели еще 307 человек
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В Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 185 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».
В то же время в медучреждения пришлось госпитализировать 25 жителей региона. Выздоровели за минувшие сутки 307 человек, умерли трое.
С начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 443 805 случаев заражения коронавирусом.
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