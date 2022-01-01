Максим Артамонов В Прикамье машиниста из шахты «Уралкалия» нашли мёртвым Два дня назад он пропал в руднике Поделиться Твитнуть

Машинист горно-выемочных машин «Уралкалия» найдён без признаков жизни. Об этом сообщает газета Березниковский рабочий в своём telegram-канале со ссылкой на пресс-службу компании. Создана комиссия для расследования причин несчастного случая.



Как уточняют на предприятии, тело сотрудника было обнаружено 28 октября в 16:00 местного времени в руднике БКПРУ-4 в ходе проведения поисковых мероприятий.



«Уралкалий» выражает соболезнования семье погибшего сотрудника, ей будет оказана материальная помощь.



Сейчас производственные объекты компании работают в обычном режиме, угрозы подтопления рудника БКПРУ-4 нет, проводятся мероприятия по ликвидации последствий случившегося, утверждают в компании.



Напомним, 26 октября при проходке дренажного штрека комбайн «Урал-10» вышел на блоковый рассолоотводящий штрек 1 юго-западной панели (5 восточный блок, БКПРУ-4). В пройденную выработку началось поступление рассола. Машинист ГВМ 6 разряда из выработки не вышел — на предприятии объявили его поиски.



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