В Пермском крае снизился индекс промышленного производства Поделиться Твитнуть

В январе-сентябре 2022 года индекс промышленного производства в Пермском крае составил 99,2% по сравнению с АППГ. При этом в сентябре 2022-го, по сравнению с сентябрём 2021-го, зафиксировано снижение до 96,5%. Такие данные приводит Пермьстат.

При сравнении января-сентября 2022 года с АППГ производства в направлении электроэнергии и газа показали индекс 106,5%, добычи полезных ископаемых — 107%, водоснабжения — 89,1%, обрабатывающие производства — 94%.

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