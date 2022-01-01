Перед ДК им. Гагарина в Перми построят фонтан
Сейчас на этом месте парковка
Площадь перед ДК им. Гагарина в Перми будет реконструирована. Работы запланированы на 2023-2024 год, их профинансирует ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Об этом в своём тг-канале сообщил мэр города Алексей Дёмкин.
«Это место является визитной карточкой района и должно соответствовать своему статусу, сейчас же подход к Дворцу занимает парковка», — отметил градоначальник.
Центральной точкой площади станет амфитеатр с фонтаном, который в зимнее время будет использовать как каток.
Также глава Перми проверил ход работ по строительству муниципального дома по ул. Чайковского, 11. Это первый муниципальный дом, который строится в Индустриальном районе для расселения людей из аварийного жилья.
«Здесь уже завершили забивку свай и приступили к монтажу каркаса первого этажа», — отчитался Алексей Дёмкин.
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