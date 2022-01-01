Елена Синица
В Пермском крае 270 новых случаев заражения коронавирусом
Скончалось ещё четыре жителя
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В Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 270 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заражённых 124 жителя в возрасте 60 лет и старше.
Больше всего случаев инфицирования выявлено в Перми, в Краснокамском и Березниковских округах.
Также за прошедшие сутки от коронавируса скончалось четыре жителя региона, выздоровело 598. Госпитализировали в медучреждения 32 человека.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 443 620.
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