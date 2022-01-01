Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 28 по 30 октября Поделиться Твитнуть

28 октября в 18:00 Музей современного искусства PERMM приглашает на экскурсию по новым выставкам «Иммерсивное погружение» (12+) с Марией Мельничук.

28 октября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» театр «Балет Евгения Панфилова» покажет премьеру этого сезона — хореографический спектакль «Гофман» (12+).

28 октября в 19:00 в Пермском театре оперы и балета им.Чайковского состоится юбилейный концерт-спектакль Гарри Агаджаняна «Старый телевизор» (12+). «Верни мне музыку», «Благодарю тебя», «Королева красоты», «Ноктюрн», «Мелодия», «Лада» в сопровождении симфонического оркестра театра под управлением маэстро Михаила Грановского (Москва) перенесут зрителей в атмосферу 1970-х, а джазовые композиции из репертуара Фрэнка Синатры — в Нью-Йорк 1930-х.

28 октября в 22:30 на сайте Medici.TV стартует трансляция: Камерный оркестр Европы исполняет Гайдна, Гуммеля, Яначека и Мендельсона (16+). Пианист — Денес Варьон, скрипачка — Вероника Эберле.

29 октября в 11:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт шоу песочной анимации «Хиты Диснея» (6+). В программе сразу несколько диснеевских сюжетов: «Пираты Карибского моря», «Холодное сердце», «Аладдин», «Анастасия», «Красавица и Чудовище», «Моана», «Король Лев», «Русалочка», «Гравити Фолз» и т.д. В песочном шоу принимают участие мастер песочной анимации Елена Кадырова и солист Уральского государственного театра эстрады Александр Рассказов.

29 октября в 22:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт «вампирская» вечеринка «Чем мы заняты в Перми» (18+). Участники: Maks Solo & Cutrin, Cave, The Hard Lux, Денис Соловьев, Lil Boltik, Alina Sliva & Karina Salat, Easy mngr. В программе: распил женщины, клавесин-перфоманс с балеринами театра оперы и балета, фри кровь-бар на велкоме для первых прихожан. Дресс код: декаданс и гротеск.

29 и 30 октября в 11:00 в Пермском театре кукол пройдёт премьера спектакля «Лягушка-путешественница» (0+, от 3 лет) по сказке Всеволода Гаршина.

29 октября в 13:00 в Лысьвенском культурно-деловом центре пройдёт фестиваль-праздник народного творчества «Балалайка Metal» (0+), в центре внимания которого — металлическая балалайка 1910 года, изготовленная слесарем Василием Русских на Лысьвенском металлургическом заводе. Гостей ждут выставка-экскурс в историю изделий металлургического завода «От балалайки до эмали», творческая лаборатория «Секреты балалайки», мастер-класс по обвинской росписи «Раскрась балалайку» и многое другое.

30 октября в 14:00 в Доме Мешкова пройдёт экскурсия по выставке «Пермь замечательных людей» (0+). О людях Перми рассказывают фотографии и картины, личные вещи, книги, награды и призы. Некоторые предметы можно увидеть только в музее, например, рукописную книгу в деревянном переплете врача и краеведа Василия Шишонко, бытовые вещи пермяков эпохи губернатора Карла Модераха начала XIX века и многое другое. Экскурсию проводит ведущий научный сотрудник Дома Мешкова Татьяна Починова.

30 октября в 14:00 в Пермской художественной галерее пройдёт экскурсия «Про стили» (12+ от 14 лет). Участники экскурсии посетят залы, в которых представлена русская и западноевропейская живопись VIII-XX веков, узнают о том, как появились и оформились художественные жанры и стили, научатся их различать. Экскурсия построена на восьми ключевых точках в мире живописи: ренессанс, барокко, караваджизм, академизм, романтизм, реализм, импрессионизм, авангард. Экскурсовод расскажет, как и по каким причинам в разные эпохи менялся подход к живописи, изображению человека, событий и природы. Экскурсовод — Дарья Гусева, ведущий научный сотрудник Пермской галереи.

30 октября в 11:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт интерактивный музыкально-художественный перформанс «Море» (0+, от 4 лет).

30 октября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на яркий барочный карнавал Жана-Филиппа Рамо с виртуозным Лоуренсом Браунли «Платея» (16+).

30 октября в 21:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция финала конкурса Пласидо Доминго «Опералия»-2022 (16+). Прямое включение из Латвийской национальной оперы.

До 5 ноября в арт-пространстве «Другие круги» можно увидеть выставку «Культурный слой» (0+), которая стала итогом фестиваля «Граффити-Пермь.2022».

Центральный выставочный зал

Ежедневно на сайте Культура.РФ можно «подготовиться» к акции «Ночь искусств» (0+), которая пройдёт 4 ноября. Посетители сайта смогут вспомнить старинные русские традиции и познакомиться с культурой других народов, которые живут на территории России, почитать статьи о быте якутов, мари и нивхов, узнать рецепты прошлых веков и историю известных промыслов, послушать народные колыбельные и многое другое.

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