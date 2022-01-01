Из Елани в Пермь вернулись несколько мобилизованных с гепатитом С Их отправили домой после сданных в учебном центре анализов Поделиться Твитнуть

фото: ПРОО "Пермский поисковый отряд им. Ирины Бухановой"

В Прикамье центр содействия ошибочно мобилизованным вернул домой уже 52 жителя края. Об этом сообщили в ОНФ Пермского края. Всего же за время работы центра принято и отработано около 2 тыс. обращений.

В ОНФ отметили, что сейчас большая часть жалоб поступает уже из учебных центров Тюмени и Елани.

Так, у молодого человека, которого уже отправили в учебный центр Елани, дома остался годовалый сын. Выяснилось, что ухаживать за ребёнком некому.

«Мы обратились к военкому и командиру подразделения — удалось отстоять право молодого человека на отсрочку», — сообщили в Народном фронте.

Также из учебных центров удалось вернуть домой несколько мобилизованных с гепатитом С. Они не успели вовремя подготовить документы, чтоб доказать своё право на отсрочку ввиду наличия серьёзных заболеваний. Уже по месту службы они получили направление на анализы, подтвердили диагноз и были демобилизованы.

В ОНФ напоминают, что обращаться с жалобами на незаконную мобилизацию в Пермском крае можно по телефону: 8 (342) 206-58-13 или писать на адрес электронной почты: org59@onf.ru.

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