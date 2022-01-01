Максим Артамонов «ПермьПарк» ищет поставщика «Светового дерева» Чиновники готовы заплатить 1,4 млн руб. Поделиться Твитнуть

На сайте госзакупок объявлен аукцион на поставку «Светового дерева». Изделие будет предназначено для украшения уличных пространств.

Заказчиком выступило МАУК «ПермьПарк».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,4 млн руб. Заявки принимаются до 9 ноября.

Согласно техзаданию, объект должен быть выполнен из алюминиевого каркаса, обтянутого светодиодной нитью мощностью не менее 24 В. Цвет ламп — белый холодный.

Температура эксплуатации — от -40 до +50 градусов.

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