В Перми за разглашение персональных данных осудили сотрудницу салона связи Поделиться Твитнуть

В Перми на 50 тыс. руб. оштрафована сотрудница салона связи, которая разглашала персональные данные абонентов. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Пермского края.

По материалам уголовного дела, осуждённая, имея доступ к данным клиентов одного из российских сотовых операторов и используя служебное положение, в мае 2022 года скопировала сведения о популярных российских артистах, а потом поделилась данной информацией со своей подругой через интернет-мессенджер.

О действиях сотрудницы салона связи стало известно, и в отношении неё возбудили уголовное дело.

Обвинительный приговор вынес Ленинский райсуд Перми.

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