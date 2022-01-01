Максим Артамонов В Прикамье в шахте «Уралкалия» пропал сотрудник На предприятии организованы его поиски Поделиться Твитнуть

Уралкалий

Администратор

newsko.ru

На Березниковском калийном производственном рудоуправлении № 4 (БКПРУ-4) компании «Уралкалий» 26 октября произошёл инцидент — там пропал один из сотрудников. Сейчас организованы его поиски, сообщили в пресс-службе предприятия.

«При проходке дренажного штрека комбайн «Урал-10» вышел на блоковый рассолоотводящий штрек 1 юго-западной панели (5 восточный блок). В пройденную выработку началось поступление рассола. Машинист ГВМ 6 разряда из выработки не вышел», — пояснили в пресс-службе.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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