Прокуратура выявила нарушения в работе Пермского центра помощи мигрантам Поделиться Твитнуть

В Перми прокуратура Кировского района выявила нарушения в деятельности некоммерческой организации в связи с порядком распоряжения госимуществом.

Речь об АНО «Центр помощи, поддержки, социальной и трудовой адаптации», созданной для организации экзаменов для иностранных граждан. В июле текущего года Центру ГАУ Пермского края «Многофункциональный миграционный центр» предоставил четыре помещения по ул. Ласьвинской, 98к. Но выяснилось, что согласие уполномоченного органа на передачу имущества не было получено, распоряжение правительства края не издано.

Прокурором директору АНО внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении. Виновные привлечены к ответственности, ведётся работа по надлежащему оформлению передачи имущества.

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