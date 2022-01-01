Андрей Стрельцов «Молот» неудачно завершил выездное турне В Омске пермяков разгромили местные «Крылья» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермский ХК ​ «Молот» потерпел восьмое поражение в чемпионате ВХЛ. В заключительном поединке выездной серии подопечные Сергея Бердникова безвольно уступили «Омским крыльям» 6:1.

При этом единственную шайбу пермяки забили уже проигрывая 0:6. Она на счету Никиты Кирьянова.

На сегодняшний день подопечные Сергея Бердникова занимают 19 место в турнирной таблице. Следующую игру «Молот» проведет 31 октября на своем льду против столичной «Звезды».

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