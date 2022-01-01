Прикамье получит 83 млн руб. на строительство спортивного манежа и лыжероллерной трассы Поделиться Твитнуть

Федеральный бюджет поддержит две заявки Пермского края в проекте «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» . Он финансирует частные инициативы по развитию спортивной инфраструктуры. Речь идёт о строительстве крытого спортивного манежа и лыжероллерной трассы. Сумма финансирования — 83 млн руб. Об этом в своём тг-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Спортивный манеж «Звезда-2» будут построен по адресу: Пермь, ул. Аркадия Гайдара, 13Б. В нём разместятся общий зал для волейбола, мини-футбола и гандбола, трибуны на 250 мест, тренажёрный зал.

А в Култаевском сельском поселении в 14 км от Перми появится лыжероллерная трасса длиной 3 км. Она будет отвечать всем требованиям по подготовке спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону.

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