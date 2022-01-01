Елена Синица В Перми за ночь для обработки улиц было использовано 150 т противогололёдных материалов Работало 52 единицы техники Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми за ночь для обработки улиц было использовано 150 т противогололёдных материалов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным ведомства, в ночь с 25 на 26 октября в Перми наблюдался перепад температур с плюсовой на минусовую. Для того чтобы не допустить образование наледи, подрядные организации приступили к обработке дорог.





Особое внимание уделялось спускам, подъёмам, сложным участкам дорог и тротуарам. В целом на улицах города работало 52 единицы техники. Всего к зимнему периоду подготовлено более 350 единиц техники.





Ранее сообщалось, что в Перми к концу недели снежный покров может достичь 10 см.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.