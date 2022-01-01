В Перми начался снос двух аварийных домов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 25 октября, начались работы по сносу аварийных многоквартирных домов по ул. Горняков, 5а и ул. Овчинникова,13б в Дзержинском районе города, сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми.

В зданиях проживали 87 человек. По данным ведомства, все они получили либо денежное возмещение, либо другое жильё.

Сейчас подрядчик ведёт демонтаж домов при помощи специализированной техники, территория выполнения работ огорожена.

Снос планируется завершить до конца ноября.





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