Максим Артамонов
Строительство новой поликлиники в Чусовом может обойтись в 1 млрд руб.
Объект планируется сдать в конце августа 2024 года
На сайте госзакупок объявлен открытый конкурс в электронной форме на проведение работ по строительству поликлиники в Чусовом Пермского края.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млрд 35 млн 872 тыс. руб. Источник финансирования — средства краевого бюджета.
Участок, где планируется разместить объект социальной инфраструктуры, расположен на землях населённых пунктов по адресу: ул.Коммунистическая, 19. Его площадь составляет 212 тыс. кв.м. Проектно-сметную документацию объекта разработало ООО «Майолика».
Согласно техзаданию, общая площадь новой поликлиники составит 6588,4 кв.м. Медицинское учреждение должно обеспечить 400 посещений в смену.
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