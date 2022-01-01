Максим Артамонов Строительство новой поликлиники в Чусовом может обойтись в 1 млрд руб. Объект планируется сдать в конце августа 2024 года Поделиться Твитнуть

Фото с портала «Новый бизнес»

На сайте госзакупок объявлен открытый конкурс в электронной форме на проведение работ по строительству поликлиники в Чусовом Пермского края.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млрд 35 млн 872 тыс. руб. Источник финансирования — средства краевого бюджета.

Участок, где планируется разместить объект социальной инфраструктуры, расположен на землях населённых пунктов по адресу: ул.Коммунистическая, 19. Его площадь составляет 212 тыс. кв.м. Проектно-сметную документацию объекта разработало ООО «Майолика».

Согласно техзаданию, общая площадь новой поликлиники составит 6588,4 кв.м. Медицинское учреждение должно обеспечить 400 посещений в смену.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 ноября, итоги будут подведены 17 ноября.





По условиям контакта строительство будет идти около двух лет — с 8 декабря этого года до 24 августа 2024 года.

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