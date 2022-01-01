Елена Синица Пермяков обязали устанавливать гаражи цвета слоновой кости Депутаты гордумы утвердили изменения в правила благоустройства Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

Во вторник, 25 октября, депутаты Пермской городской думы утвердили изменения в правила благоустройства города. Одна из поправок — требования к единому внешнему виду гаражей в Перми.

По словам и. о. замглавы города Ольги Андриановой, стены и ворота гаражей должны быть цвета слоновой кости, а кровля — шоколадного цвета. Кроме этого, площадь таких объектов не должна превышать 24 кв.м.





Она обратила внимание, что «перекрашивать» уже установленные гаражи не требуется, эти правила коснутся только новых объектов.





Кроме этого, она подчеркнула, что требования не будут направлены на гаражи, которые являются частной собственностью и расположены на частной земле. Речь идет о тех объектах, которые находятся на территории государственной и муниципальной собственности.





«Если человек обратится в департамент земельных отношений с заявлением заключить договор для возведения гаража, являющегося некапитальными сооружением, то он должен будет соответствовать требованиям правил благоустройства», — сказала она.





В то же время депутат Арсен Болквадзе обратил внимание, что выбранная цветовая гамма попросту непрактична. В частности, из-за того, что в городе существует проблема с нанесением граффити в неположенных местах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.