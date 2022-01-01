В ТРК «Семья» решат проблему с закрытыми магазинами до середины 2023 года В настоящий момент приостановлена работа шести арендаторов Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

В пермском ТРК «Семья» к середине осени доля закрытых магазинов составила 3,3%. В настоящий момент приостановлена работа шести арендаторов. Об этом сообщили в администрации торгово-развлекательного комплекса.

Там отметили, что весной из-за введения санкций и сложностей с логистикой в ТРК приостановили работу 8% от общего числа арендаторов. Это 15 магазинов.

Таким образом, большинство из них возобновили работу или были заменены новыми арендаторами. При этом, во второй очереди торгового центра работают все магазины.

В администрация заявили, что планируют разрешить ситуацию с большинством неработающих арендаторов до середины 2023 года: они либо возобновят работу, либо будут заменены на другие бренды.

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