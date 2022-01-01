Максим Артамонов Краевой минтербез рекомендует мобилизованным не публиковать свои фото в сети В ведомстве считают, что «это используют западные и украинские спецслужбы» Поделиться Твитнуть

Министерство территориальной безопасности Пермского края порекомендовало мобилизованным пермякам и их семьям не публиковать фотографии с лицами людей, призванных в армию в сети. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

По данным экспертов ведомства, это используют западные и украинские спецслужбы.

«Программы распознавания лиц позволяют найти аккаунты мобилизованных и их близких в соцсетях. В результате сами призванные и их родственники могут стать жертвами запугивания и шантажа. Десятки таких случаев уже стали предметом разбирательств во многих регионах России», — сообщает пресс-служба минтербеза.

В связи с этим в ведомстве советуют мобилизованных и их семьям при публикации фотографий ретушировать лица или вообще отказаться от размещения фотографий в публикациях в СМИ и соцсетях с открытыми лицами (без балаклав).

«В противном случае жёны, родители, другие родственники и близкие могут подвергнуться атакам со стороны центров информационно-психологических операций (подразделение ВСУ)», — говорится в сообщении министерства.

Чиновники также советуют «внимательно относиться к чатам и сообществам, где обсуждается информация о мобилизации и доверять только официальными источниками или ресурсами, созданными проверенными общественными движениями». Среди них перечислены провластные ресурсы: Объясняем.РФ, Мывместе.РФ, Пермский край. Помощь здесь и ОНФ.

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