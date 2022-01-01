В завершении четырёх долгостроев в Перми наметилось отставание
Генподрядчику выдано предостережение прокуратуры
Работы по завершению четырёх долгостроев в Перми по ул. Кировоградской, 68а, ул. Углеуральской, 25 и ул. Переселенческой, 98 и 100 ведутся с отставанием от графика. Об этом стало известно в ходе выездного совещания, в котором приняли участие зампрокурора Пермского края, представители минстроя, ИГЖН, застройщика и инициативных групп дольщиков.
Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, в связи с недостаточным темпом строительных работ зампрокурора объявил генеральному подрядчику ООО СК «Высотспецстрой» предостережение и принял ряд обращений от граждан-участников долевого строительства.
Ход достройки домов взят на контроль прокуратур Дзержинского и Кировского районов Перми и прокуратуры края.
По плану указанные дома планируется сдать в III-IV кварталах 2023 года.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.