В завершении четырёх долгостроев в Перми наметилось отставание Генподрядчику выдано предостережение прокуратуры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Работы по завершению четырёх долгостроев в Перми по ул. Кировоградской, 68а, ул. Углеуральской, 25 и ул. Переселенческой, 98 и 100 ведутся с отставанием от графика. Об этом стало известно в ходе выездного совещания, в котором приняли участие зампрокурора Пермского края, представители минстроя, ИГЖН, застройщика и инициативных групп дольщиков.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, в связи с недостаточным темпом строительных работ зампрокурора объявил генеральному подрядчику ООО СК «Высотспецстрой» предостережение и принял ряд обращений от граждан-участников долевого строительства.

Ход достройки домов взят на контроль прокуратур Дзержинского и Кировского районов Перми и прокуратуры края.

По плану указанные дома планируется сдать в III-IV кварталах 2023 года.





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