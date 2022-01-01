В Прикамье отменяются «летние» остановки электричек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 31 октября пригородные поезда перестанут останавливаться на небольших железнодорожных пунктах вблизи дачных посёлков и коллективных садов. Эти остановки вводились на время дачного сезона. Расписание движения электричек при этом не изменится. Об этом сообщили в АО «Пермская пригородная компания» (ППК).

На направлении Пермь II—Углеуральская для электропоездов отменят остановки 25 км, 66 км, Пасечный Хутор, 56 км, Мальцево, 83 км, Канюки, Косьвинский.

На направлении Углеуральская—Кизел: Парк Калийная отменяются остановки Пост 150 км, Няр, Обогатитель, Замельничный, Уньва.

На направлении Пермь II—Чусовская: о.п. 30 км, Залесная, Лесная Поляна, Каменка, 101 км, 120 км, Каменка.

На направлении Верещагино—Балезино: Ключевское, Хрустали, Лып.

Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за изменениями в графике движения пригородных поездов. С более подробной информацией можно ознакомиться на станциях, на сайте АО «ППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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