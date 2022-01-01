В Пермь поступила первая партия распылителей для назальной вакцинации от COVID-19 Насадки уже распределили между прививочными пунктами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермь поступила первая партия насадок-распылителей для безболезненной назальной вакцинации от COVID-19, об этом сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе минздрава Пермского края.

Количество распылителей в ведомстве не сообщили, отметив, что в регион поставлена небольшая партия насадок. Она уже вся распределена в несколько пунктов вакцинации, где врачи отработают алгоритм её использования.

Адреса пунктов не сообщаются, однако в минздраве говорят, «где она есть, естественно, фельдшер предлагает её пациенту на выбор при вакцинации».

По мере увеличения поставок в регион интраназальный способ вакцинации от коронавируса будет предлагаться во многих пунктах.

В краевом минздраве напомнили, что подобная ситуация была и с вакциной «Спутник V» — поначалу её ставили всего в нескольких пунктах региона, но по мере увеличения поставок она появилась в каждом муниципалитете.

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