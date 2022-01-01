Пермский край получил 118 млн руб. на реализацию социальных контрактов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Федеральный бюджет выделил Пермскому краю 118 млн руб. в виде дополнительного финансирования на реализацию технологии «Социальный контракт». Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Деньги будут направлены на заключение порядка 1 тыс. соцконтрактов до конца 2022 года.

Воспользоваться данной мерой соцподдержки могут семьи с низкими доходами и многодетные родители в рамках нацпроекта «Демография».

Как напомнили в пресс-службе, чтобы заключить соцконтракты на открытие своего дела, жителям Прикамья необходимо зарегистрироваться в качестве ИП или самозанятого. Социальный контракт заключается на один год. Подать заявление можно в отделах соцзащиты, МФЦ и на портале «Госуслуги».

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