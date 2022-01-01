Елена Синица Дума проголосовала за бесплатное посещение детсадов детьми мобилизованных пермяков На эти цели из городского бюджета выделят 1,3 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дети из семей мобилизованных будут бесплатно посещать детские сады. Решение было принято на пленарном заседании Пермской городской думы.

По словам замглавы администрации Перми Алексея Грибанова, такая льгота будет распространяться на семьи, где один или оба родителя (законных представителя) были призваны и проходят военную службу в рамках частичной мобилизации.





Кроме этого, мера коснётся семей, где один или оба родителя (законных представителя), отправленные с территории Перми в район формирования отрядов, заключили контракт на участие в специальной военной операции. В том числе, мера затронет и тех, кто отправился на спецоперацию в качестве добровольца.





Как отметил Грибанов, мера поддержки коснётся 287 детей. На эти цели из городского бюджета выделят 1,3 млн руб.

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