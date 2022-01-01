Пермские трамваи и автобусы переходят на зимний режим работы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Системы климат-контроля в автобусах МУП «Пермгорэлектротранс» переведены в режим обогрева, а в трамваях начали включать теновые обогреватели, сообщили в транспортном предприятии. Переход на зимний режим работы связан с понижением температуры воздуха.

Уточняется, что для повышения комфорта пассажиров водители включают отопительные приборы заблаговременно, чтобы до выхода в рейс салоны успевали прогреться. В соответствии с действующими нормативными актами, температура в салоне должна быть не ниже +10 градусов даже при температуре воздуха от -15 до -25 градусов.

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