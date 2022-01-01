Елена Синица Сеть ресторанов KFC продали ижевской «Фуд-сервис» Стоимость актива оценили в 1,3 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Американский холдинг Yum! Brands приступил к передаче российского бизнеса ижевской «Фуд-сервис». Сделка подразумевает продажу 70 ресторанов KFC и передачу мастер-франшизы бренда. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным источника издания, покупателем актива стали структуры ижевского франчайзи сети ГК «Фуд-сервис». Оценочная стоимость актива составляет 1,3 млрд руб.





Факт сделки подтвердила также глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько, которая была консультантом со стороны покупателя. По её словам, закрытие сделки состоится в конце года. Согласно условиям сделки, новый владелец обязан постепенно ребрендировать все 1 тыс. заведений KFC в России в Rostic’s.





В Перми, согласно Яндекс-картам, сейчас работают 13 ресторанов KFC.

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