Максим Артамонов СМИ: крупные супермаркеты могут изменить режим работы Магазины будут работать без посетителей, только на выдачу заказов и доставку Поделиться Твитнуть

торговая сеть «Пятёрочка»

Константин Долгановский

Крупные российские сети супермаркетов «Пятёрочка», «Ашан» и «Магнит» начали переходить на новый формат работы, который не предполагает непосредственного присутствия покупателя в магазине. Продуктовые ретейлеры решили работать по принципу дарксторов — магазинов с большими площадями, которые работают только на доставку продукции. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Позже информация об этом появилась в пермских пабликах в социальных сетях. Сообщалось, что скоро покупатели не смогут попасть внутрь магазина — они будут просто забирать продукты, которые были заказаны ранее. Такие нововведения связываются с тем, что занимаемые площади не показывают той рентабельности, которая была ранее.

Доступ в подобные магазины будет только у персонала и курьеров, которые будут забирать заказы.

Большую ставку на дарксторы делает, например, компания X5 (сеть магазинов «Пятёрочка»). Для этого в ретейлере открыто специальное подразделение, которое взяло на себя контроль над такими магазинами. Первые попытки запустить такой формат продуктовая сеть делала ещё несколько лет назад, однако он не прижился.

По мнению директора по стратегии и развитию бизнеса X5 Group Владимира Салахутдинова, компания хочет развить систему доставки товаров из собственных магазинов и складов. Поэтому в Москве и в регионах таких магазинов будет всё больше.

В сети «Магнит» новый формат начали тестировать ещё в прошлом году. Площадь таких магазинов составляет более 400 кв. м, а ассортимент насчитывает более 7 тыс. позиций, что значительно больше, чем в стандартном супермаркете формата у дома. Экспресс-доставка из таких точек действует в течение одного часа.

Над развитием дарксторов задумались в сети «Ашан». Первый подобный магазин был открыт в столичном регионе. Там будет продаваться около 3600 различных товаров, а доставка будет осуществляться в срок от 20 минут до одного часа. Со скидкой будет реализовываться порядка 20% от ассортимента.

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