В Пермском округе из-за ремонта дороги закроют мост через Мулянку Ограничение движения транспорта введут с 28 октября Поделиться Твитнуть

В Пермском округе из-за ремонта автодороги Казанский тракт — БОС временно закроют движение транспорта по мосту через Мулянку. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на администрацию Пермского МО.

Движение по мосту будет закрыто с 28 октября. Ограничения вводятся на две с половиной недели — до 15 ноября.

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