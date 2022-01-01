Максим Артамонов В Перми активисты проекта «Еда для нуждающихся» ищут волонтёров для раздачи обедов бездомным Поделиться Твитнуть

Фото: группа «Еда для нуждающихся» во «ВКонтакте

В Перми организаторы благотворительного проекта «Еда для нуждающихся» ищут волонтёров для раздачи горячих обедов бездомным и нуждающимся пермякам. Об этом сообщается на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Акции проходит каждое воскресенье. Ближайшая раздача пройдёт 30 октября по двум адресам: на ул. Барамзиной, 60 (в 15:00) и на на ул. Льва Шатрова, 4 (в 16:00).

Как рассказал «Новому компаньону» один из организаторов этой инициативы Денис Петров, проект был создан ещё в июле этого года группой друзей, которые занимаются йогой. Он призван помогать тем, кто попал в трудную ситуацию.

«Мы решили организовать кормление, чтобы закрыть одну из базовых потребностей нуждающихся. Так или иначе, многие из нас уже участвовали в волонтерских проектах, ретритах или общественных мероприятиях, где была необходимы помощь в организации питания, уборке территории и тому подобное», — пояснил он.

Необходимое оборудование пермяки закупили на собственные деньги и начали готовить на квартире у одного из волонтёров.

Точки раздачи обедов волонтёры нашли благодаря «Территории передышки» — они организуют там питание в будние дни. Сначала народу было немного — 10-15 человек, но за три месяца количество подопечных выросло почти в три раза.

Сейчас проект стал частью всероссийского Благотворительного фонда «Зеленый Остров». Благодаря этому пермяки арендовали помещение, где обустраивают кухню с промышленным оборудованием.

«Некоторые люди спрашивают: «Зачем вы кормите БОМЖей, дармоедов, бездельников, тем самым поощряя их нежелание трудиться и что-то делать для общества?». Из общения с этими людьми, могу сказать, что большинство из них оказались на улице не по собственной воле. Кого-то выгнали дети, кого-то обманули с квартирой, кто вышел из мест заключения свободы и ему просто некуда возвращаться», — рассказал Денис Петров.

По его данным, пьяниц и маргиналов в кругу их подопечных не более 5-10%. Основную массу составляют пенсионеры, люди, которые не могут приготовить еду по состоянию здоровья или малоимущие, которым просто не хватает денег.

Он также отметил, что, несмотря на трудную жизненную ситуацию, волонтёров обычно встречают «радостные лица вполне себе достойных и адекватных людей, оказавшихся в яме временно или надолго».

«Они искренне радуются порции каши с хлебом и говорят в ответ добрые приятные слова благодарности. И это истинное удовольствие: делать людей чуточку счастливее», — резюмирует он.

Связаться с организаторами можно через их группу в социальной сети «ВКонтакте».

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