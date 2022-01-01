Пермские власти объявили аукционы на покупку квартир для детей-сирот Предполагается приобрести 10 квартир площадью не менее 28 кв. м Поделиться Твитнуть

Мэрия Перми объявила аукционы на закупку 10 квартир для детей-сирот. Согласно требованиям, изложенным в аукционной документации, их площадь должна составлять не менее 28 кв. м, кроме того, квартиры должны располагаться «в благоустроенных районах Перми», отвечать санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 31 октября.

В управлении жилищных отношений администрации Перми напомнили, что в этом году уже была приобретена 91 квартира для детей-сирот. Из них 73 куплены на вторичном рынке жилья, а 18 в новостройках, которые должны ввести в эксплуатацию в конце 2022 и начале 2023 года.









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